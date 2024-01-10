Израиль продлил срок пребывания украинцев до конца 2024 года
Фото: Израиль продлил срок пребывания украинцев до конца 2024 года (Getty Images)
Правительство Израиля продлило разрешение на пребывание граждан Украины в стране до конца 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Израиле.
"Поздравляем решение правительства Израиля продлить разрешение на пребывание граждан Украины в Израиле до конца 2024 года! Это особенно щедро в столь непростые времена для государства Израиль", - говорится в сообщении.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что наша страна высоко ценит это решение.
"Наши народы переживают вместе тяжелые времена, и даже сейчас мы чувствуем поддержку израильского народа", - добавил он.
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