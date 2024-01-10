Израиль продлил срок пребывания украинцев до конца 2024 года

Правительство Израиля продлило разрешение на пребывание граждан Украины в стране до конца 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Израиле.

"Поздравляем решение правительства Израиля продлить разрешение на пребывание граждан Украины в Израиле до конца 2024 года! Это особенно щедро в столь непростые времена для государства Израиль", - говорится в сообщении.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что наша страна высоко ценит это решение.

"Наши народы переживают вместе тяжелые времена, и даже сейчас мы чувствуем поддержку израильского народа", - добавил он.