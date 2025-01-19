Ізраїль продовжить удари по Сектору Газа, - ЦАХАЛ

ХАМАС порушив угоду з Ізраїлем

Запланований час початку припинення вогню, яке декларується угодою Ізраїлю та ХАМАС минув. Терористи досі не надіслали список трьох жінок-заручниць, які мають бути звільнені пізніше 19 січня.

Угода про припинення вогню мала набути чинності о 8:30 ранку, але раніше вранці прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що угода з ХАМАС не буде реалізована, якщо терористична група не дотримуватиметься узгоджених умов і не оприлюднить імена трьох цивільних жінок, які повинні бути обмінені.

Згідно з умовами угоди, ХАМАС повинен був надати імена заручників принаймні за 24 години до їх звільнення.

Однак терористичне угруповання досі не підтвердило, яких трьох із 97 заручників планується звільнити, стверджуючи, що затримка з передачею імен нібито пов’язана з "технічними причинами".

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