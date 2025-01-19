Израиль продолжит удары по Сектору Газа, - ЦАХАЛ

ХАМАС нарушил соглашение с Израилем

Запланированное время начала прекращения огня, которое декларируется соглашением Израиля и ХАМАС истекло. Террористы до сих пор не прислали список трех женщин-заложниц, которые должны быть освобождены позже 19 января.

Соглашение о прекращении огня должно было вступить в силу в 8:30 утра, но ранее утром премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение с ХАМАС не будет реализовано, если террористическая группа не будет придерживаться согласованных условий и не обнародует имена трех гражданских женщин, которые должны быть обменены.

Согласно условиям соглашения, ХАМАС должен был предоставить имена заложников по крайней мере за 24 часа до их освобождения.

Однако террористическая группировка до сих пор не подтвердила, каких трех из 97 заложников планируется освободить, утверждая, что задержка с передачей имен якобы связана с "техническими причинами".

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