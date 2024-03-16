Ізраїль схвалив план атаки на Рафах, але зберігає надію щодо перемир'я

Ізраїль схвалив план потенційної атаки на місто Рафах у Секторі Газа. Водночас Тель-Авів зберігає надію на припинення вогню та переговори з ХАМАСом про звільнення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Союзники та критики закликали Ізраїль утриматись від атаки на Рафах, аби уникнути масових жертв серед цивільнього населення. Тель-Авів, зі свого боку, заявляє, що місто стало останнім оплотом для ХАМАСу, який він планує знищити, а цивільні будуть евакуйовані.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі відзначив, що Сполучені Штатами Америки (США) не бачили плану щодо штурму Рафаха. Під час брифінгу він додав, що пропозиція ХАМАСу про припинення вогню заради звільнення заручників знаходиться в межах можливого, а також висловив обережний оптимізм з цього приводу.

Як пише Reuters, ХАМАС представив посередникам й США пропозицію щодо припинення вогню в Секторі Газа, яка включає звільнення ізраїльських заручників в обмін на свободу палестинських ув'язнених, 100 з яких відбуває довічне ув'язнення.

Офіс Нетаньяху, який й заявив про затвердження плану щодо Рафаху, назвав пропозицію ХАМАСу нереалістичною. Втім ізраїльська делегація все одно вирушить до столиці Катару Дохи після того, як кабінет безпеки обговорить її позицію.

Як відзначив державний секретар США Ентоні Блінкен, Штати повинні побачити від Ізраїлю чіткий й реалістичний план щодо Рафаха, у тому ж числі й щодо виведення цивільного населення з небезпеки.

Ситуація у Секторі Газа

Бойовики угруповання ХАМАС масовано атакували Ізраїль із Сектору Газа 7 жовтня 2023 року. Після цього Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, наприкінці жовтня і яка продовжується досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

Також він відзначав, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька й повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. На цьому тлі Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір із Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафи.

Тим часом Нетаньяху відкинув черговий варіант угоди про перемир'я з ХАМАС.