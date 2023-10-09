Ізраїль призвав 300 тисяч резервістів, але не всіх скерували до Гази, - ЦАХАЛ

Ізраїль призвав 300 тисяч резервістів після нападу терористів ХАМАС. Проте не всі військові направлені на приборкування бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) Річарда Хехта в інтерв'ю Sky News .

"Ці 300 тисяч призначені не лише для Гази, вони також мають стабілізувати деякі внутрішні проблеми, в основному в Юдеї та Самарії, а також посилити нашу оборону на північному напрямку", - сказав він.

Хехт додав, що ізраїльтяни готові та об'єднані. За його словами, вони зроблять все необхідне, щоб "повернути ЦАХАЛ на правильний шлях".

Відповідаючи на питання про потенційні жертви у Палестині, він сказав: "Люди в Газі, ми зробимо все, що в наших силах... ми повідомимо людей, якщо ми атакуємо якийсь район".

"Все, що ми можемо зробити зараз - це мінімізувати (супутні втрати - ред.) але знову ж таки, ми будемо діяти жорстко проти цілей ХАМАСу", - додав речник.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Гази. Спершу їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Сьогодні у ЦАХАЛ повідомили, що Ізраїль повернув під контроль всі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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