Ізраїль призупинив гуманітарну допомогу Газі після атак ХАМАС

Ізраїль оголосив про припинення гуманітарних поставок у сектор Газа до подальшого повідомлення. Рішення пов'язане з порушенням режиму припинення вогню, яке, за даними армії, допустили бойовики ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що бойовики відкрили вогонь по ізраїльських військовослужбовцях у південній частині анклаву, унаслідок чого загинуло двоє солдатів.

У відповідь ізраїльські сили завдали серію авіаударів по десятках цілей ХАМАС. За даними МОЗ Гази, підконтрольного угрупованню, унаслідок атак загинуло щонайменше 29 осіб, серед них діти.

Удари у відповідь по Рафаху

Ізраїльська армія звинуватила ХАМАС в атаці на місто Рафах і заявила, що удари були спрямовані на знищення загрози й ліквідацію терористичних об'єктів. В офіційному повідомленні ЦАХАЛ зазначається:

"Терористи випустили протитанкову ракету і відкрили вогонь по ізраїльських військовослужбовцях, які проводили операцію з демонтажу терористичної інфраструктури в районі Рафаха".

Військові підкреслили, що такі дії є порушенням угоди про припинення вогню, і додали, що армія "діятиме рішуче, щоб усунути будь-яку загрозу".

Пізніше ЦАХАЛ повідомив про повторні авіаудари по різних районах сектору Гази, метою яких стали склади зі зброєю, вогневі точки та підземні тунелі. За даними армії, було знищено близько шести кілометрів підземних ходів.

Реакція сторін

Бойовики ХАМАС заперечують причетність до атаки і стверджують, що не порушували угоди. Представники угруповання заявили, що не мають інформації про сутички в районі Рафаха, який контролюється ізраїльськими силами.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху доручив ЦАХАЛу і службам безпеки "вжити рішучих заходів проти терористичних цілей" у секторі Газа.