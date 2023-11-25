Ізраїль не припинить війну в Секторі Газа, доки не поверне всіх заручників, - ЦАХАЛ

Халеві заявив, що припинення вогню і угода із заручниками не відбулися б без тиску ЦАХАЛу на ХАМАС.

"Ми не збираємося, не хочемо і не готові припинити ці зусилля до того, як повернемо всіх заручників... Це наш моральний обов'язок - повернути їх", - сказав він.

За словами Халеві, ЦАХАЛ скористається паузою в бойових діях, щоб вчитися, краще підготувати можливості, а також трохи відпочити.

"І відразу ж після закінчення перемир'я ми повернемося до атак на Газу, до маневрів у Газі. Ми будемо робити це для того, щоб ліквідувати ХАМАС. А також для того, щоб створити великий тиск, щоб якнайшвидше повернути як заручників, усіх до останнього. Ми зобов'язані воювати, а також ризикувати своїми життями, щоб ізраїльтяни могли повернутися і жити в безпеці. І в нас є заручники, і ми зробимо все, щоб повернути їх додому", - додав Халеві.

Звільнення заручників

24 листопада бойовики ХАМАС відпустили першу групу заручників, яких відправили до контрольно-пропускного пункту на кордоні Сектору Газа та Єгипту. Це стало можливо після оголошення Ізраїлем тимчасового припинення вогню.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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