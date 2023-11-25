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Израиль не прекратит войну в Секторе Газа, пока не вернет всех заложников, - ЦАХАЛ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

После прекращения огня с ХАМАСом израильские военные немедленно вернутся к нанесению ударов по Сектору Газа.

Об этом заявил начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Халеви заявил, что прекращение огня и сделка с заложниками не состоялись бы без давления ЦАХАЛа на ХАМАС.

"Мы не собираемся, не хотим и не готовы прекратить эти усилия до того, как вернем всех заложников... Это наш моральный долг - вернуть их", - сказал он.

По словам Халеви, ЦАХАЛ воспользуется паузой в боевых действиях, чтобы учиться, лучше подготовить возможности, а также немного отдохнуть.

"И сразу же по окончании перемирия мы вернемся к атакам на Газу, к маневрам в Газе. Мы будем делать это для того, чтобы ликвидировать ХАМАС. А также для того, чтобы создать большое давление, чтобы как можно быстрее вернуть как заложников, всех до последнего. Мы обязаны воевать, а также рисковать своими жизнями, чтобы израильтяне могли вернуться и жить в безопасности. И у нас есть заложники, и мы сделаем все, чтобы вернуть их домой", - добавил Халеви.

Освобождение заложников

24 ноября боевики ХАМАС отпустили первую группу заложников, которых отправили к контрольно-пропускному пункту на границе Сектора Газа с Египтом. Это стало возможным после объявления Израилем временного прекращения огня.

Подробнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.

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ИзраильСектор Газа