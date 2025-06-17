Ізраїль пригрозив, що верховний лідер Ірану може повторити долю Хусейна

Таку заяву у вівторок зробив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац на зустрічі із військовими у Тель-Авіві.

"Я застерігаю іранського диктатора від продовження воєнних злочинів і ракетних обстрілів ізраїльських міст", - наголосив Кац.

Він додав, що Хаменеї повинен пам’ятати, якою була доля Саддама - правителя країни, що межує з Іраном і обрав агресивний курс щодо Ізраїлю.

"Він повинен пам’ятати, якою була доля диктатора в країні, що межує з Іраном, який обрав цей шлях проти держави Ізраїль", - додав Кац

Коментар Каца пролунала після повідомлення американського чиновника, що Ізраїль мав можливість ліквідувати Хаменеї, але США відмовилися підтримати цей план.

Президент Дональд Трамп тоді виступив проти такого кроку.

Передісторія конфлікту

Саддам Хусейн був президентом Іраку з 1979 по 2003 роки. У 1980 році він розпочав війну проти Ірану, а в 1991 році - ракетні обстріли ізраїльських територій під час війни в Перській затоці. Ізраїль, під тиском США, не відповів на атаки.

Після вторгнення США до Іраку у 2003 році Саддама захопили, судили і стратили через повішення.