Ізраїль повідомив США, що відповідальний за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, - ЗМІ

Ізраїль відразу після вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії повідомив США, що саме він стоїть за цим діянням.

Видання пише, що представники адміністрації президента США Джо Байдена розлютилися через рішення Ізраїлю усунути Ханію. Вони побоювалися, що це може звести нанівець місяці обережних переговорів щодо перемир'я у Газі.

Газета також повідомляє, що офіційні особи США обурені тим, що Ізраїль не інформує їх перед початком інших операцій із вбивства "Хезболли" чи іранських командирів.

Крім того, ізраїльський чиновник на умовах анонімності підтвердив, що телефонна розмова між Байденом та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху минулого тижня, після смерті Ханії, справді була "напруженою".

Тим не менш, немає жодних ознак того, що Байден готовий зробити значний тиск на Ізраїль, щоб спробувати стримати його дії, наприклад, обумовити або обмежити військову допомогу. Про це сказали кілька людей, знайомих із внутрішніми обговореннями.