Ізраїль потребує понад 8 млрд доларів на оборону для продовження війни

Згідно з даними міністерства фінансів Ізраїлю, окрім

Зазначається, що прогнози експертів

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Тель-Авів та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Однак ХАМАС відхилив пропозицію.

14 грудня, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе більше кількох місяців.

Беньямін Нетаньяху заявляв, що міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАСу.