Ізраїль потребує понад 8 млрд доларів на оборону для продовження війни

Ізраїль повинен буде збільшити витрати на оборону щонайменше на 30 млдр шекелів (8,3 млдр доларів) у 2024 році, оскільки війна проти ХАМАС триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з даними міністерства фінансів Ізраїлю, окрім
Зазначається, що прогнози експертів
Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.
24 листопада між Тель-Авів та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.
20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Однак ХАМАС відхилив пропозицію.
14 грудня, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе більше кількох місяців.
Беньямін Нетаньяху заявляв, що міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАСу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.