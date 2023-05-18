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Ізраїль поставить Нідерландам партію реактивних систем залпового вогню PULS

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Четвер 18 травня 2023 18:07
Ізраїль поставить Нідерландам партію реактивних систем залпового вогню PULS Фото: РСЗВ PULS (t.me/hadshothadover)
Автор: Дмитро Браславський

Ізраїльська оборонна компанія Elbit Systems поставить Нідерландам 20 артилерійських реактивних систем залпового вогню PULS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Ізраїлю.

Президент і головний виконавчий директор Elbit Systems Бецалель Махліс додав, що системи PULS підвищить рівень армії Нідерландів та забезпечить взаємну співпрацю між замовниками з НАТО, які придбали ці системи.

У рамках контракту Elbit Systems поставить 20 артилерійських реактивних систем залпового вогню PULS, пакет реактивних снарядів різної дальності, а також послуги з навчання та підтримки.

PULS

Є модернізованою версією реактивної системи залпового вогню Lynx. Її виготовили у 2018 році. Вона здатна вести прицільний вогонь різними типами снарядів на дальність від 12 до 300 км. Пускова установка може бути розміщена на колісних та гусеничних платформах.

Нагадаємо, що Ізраїль розглядає можливість продажу Німеччині системи протиракетної оборони Arrow 3.

До цього повідомлялось, що Ізраїль отримав від Фінляндії запит на закупівлю системи протиракетної оборони "Праща Давида".

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