Израиль поставит Нидерландам партию реактивных систем залпового огня PULS

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Израиля.

Президент и главный исполнительный директор Elbit Systems Бецалель Махлис добавил, что системы PULS повысит уровень армии Нидерландов и обеспечит взаимное сотрудничество между заказчиками из НАТО, которые приобрели эти системы.

В рамках контракта Elbit Systems поставит 20 артиллерийских реактивных систем залпового огня PULS, пакет реактивных снарядов разной дальности, а также услуги по обучению и поддержке.

PULS

Является модернизированной версией реактивной системы залпового огня Lynx. Ее изготовили в 2018 году. Она способна вести прицельный огонь разными типами снарядов на дальность от 12 до 300 км. Пусковая установка может быть размещена на колесных и гусеничных платформах.