Ізраїль попередив США про підготовку операції в Лівані, але не розкрив деталі, - CNN

Ізраїль попередив США про підготовку операції в Лівані. Але Тель-Авів не розкрив подробиць того, що було заплановано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, офіційні особи Ізраїлю повідомили США, що країна збирається провести операцію в Лівані у вівторок, 17 вересня, але не надали жодних подробиць. За словами трьох джерелами, знайомими з цим питанням, операцію обговорювали, зокрема, під час телефонної розмови між головою Пентагону Ллойдом Остіном і міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом вранці 17 вересня.

Це означає, що американські чиновники перебували в невіданні, поки через деякий час не зʼявилися повідомлення про сотні пейджерів, що вибухнули. Це сталося, коли держсекретар США Ентоні Блінкен летів з Вашингтону до Каїру.

CNN додає, що це не перший випадок, коли Ізраїль вдається до "провокаційних дій" у той момент, коли Блінкен перебуває на Близькому Сході. Але ця подія викликала занепокоєння щодо ескалації, якої США намагаються уникнути.

Блінкен згодом заявив, що США не знали про "ці інциденти" і не були причетні до них.

Американський чиновник розповів CNN, що США по секретних каналах передали Ірану, що не брали участь в операції, тому Тегерану не варто йти на ескалацію.