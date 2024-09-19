Израиль предупредил США о подготовке операции в Ливане, но не раскрыл детали, - CNN

Израиль предупредил США о подготовке операции в Ливане. Но Тель-Авив не раскрыл подробности того, что было запланировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, официальные лица Израиля сообщили США, что страна собирается провести операцию в Ливане во вторник, 17 сентября, но не предоставили никаких подробностей. По словам трех источников, знакомых с этим вопросом, операцию обсуждали, в частности, во время телефонного разговора между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Израиля Йоавом Галантом утром 17 сентября.

Это означает, что американские чиновники находились в неведении, пока через некоторое время не появились сообщения о сотнях взорвавшихся пейджеров. Это произошло, когда госсекретарь США Энтони Блинкен летел из Вашингтона в Каир.

CNN добавляет, что это не первый случай, когда Израиль предпринимает "провокационные действия" в тот момент, когда Блинкен находится на Ближнем Востоке. Но это событие вызвало беспокойство по поводу эскалации, которой США пытаются избежать.

Блинкен позже заявил, что США не знали об "этих инцидентах" и не были причастны к ним.

Американский чиновник рассказал CNN, что США по секретным каналам передали Ирану, что не принимали участие в операции, поэтому Тегерану не стоит идти на эскалацию.