Ізраїль попередив про можливі удари по портах Ємену: населення просять евакуюватися

Військове протистояння Ізраїлю та хуситів

З 2023 року єменське терористичне формування хуситів, яке підтримується Іраном, систематично здійснює атаки на цивільні торговельні судна в Червоному морі та Аденській протоці.

Окрім нападів на судна, хусити регулярно запускають ракети по ізраїльській території.

Так, на початку травня, ракети хуситів атакували аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві. Тоді ППО не встигла зреагувати, й поранення дістали шестеро людей.

У відповідь Ізраїль завдав потужних авіаударів по об’єктах хуситів на території Ємену. Серед уражених цілей - важливий торговий порт Ходейда, який зазнав серйозних пошкоджень.

6 травня президент США Дональд Трамп оголосив про припинення участі американських військових в ударах по хуситах. У спробі врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом до переговорів між США та угрупованням долучився Оман як посередник.

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