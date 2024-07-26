Ізраїль попередив Францію про загрозу терактів під час Олімпіади, - Le Figaro
Ізраїль попередив Францію про можливі терористичні акти проти членів ізраїльської делегації та ізраїльських туристів під час Олімпійських ігор у Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац направив листа своєму французькому колезі Стефану Сежурне, в якому пише про те, що «дехто прагне зашкодити святковості цієї радісної події (проведенню Олімпіади в Парижі, - ред.). Копію листа отримали редакції низки ЗМІ.
"Наразі у нас є оцінки потенційних загроз з боку іранських терористичних груп та інших терористичних організацій, спрямованих на здійснення терактів проти членів ізраїльської делегації та ізраїльських туристів під час Олімпійських ігор", — написав Кац.
Від МОК вимагали не допустити Ізраїль до змагань
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах і президент Франції Еммануель Макрон у вівторок відхилили вимогу Палестини не допустити Ізраїль до Паризьких ігор через війну в Газі. Палестинський олімпійський комітет закликав до заборони Ізраїлю в листі до МОК, заявивши, що бомбардування в Секторі Газа є порушенням олімпійського перемир'я.
Сьогодні, 26 липня, стартує літня Олімпіада 2024 у Франції. Протягом двох тижнів на спортсменів чекає насичена програма змагань, а вболівальники зможуть стежити за перебігом подій у прямій трансляції.
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На тлі складної геополітичної ситуації організатори Ігор запроваджують посилені заходи безпеки. Особлива увага буде прикута до церемонії відкриття, яка вперше в історії відбудеться поза межами стадіону.
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