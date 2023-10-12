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Ізраїль показав звірства ХАМАСу на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, - Reuters

Брюссель, Четвер 12 жовтня 2023 16:13
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Ізраїль показав звірства ХАМАСу на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, - Reuters Фото: Ізраїль показав звірства ХАМАС на зустрічі міністрів оборони країн НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант показав своїм колегам з країн НАТО жахливі відео наслідків атак бойовиків ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповіли неназвані дипломати, їх приголомшили "відеозаписи звірств ХАМАС без цензури", які показав Галант.

"Це було жахливо. Це змусило всіх усвідомити реальність того, що сталося", - заявив у коментарі виданню один із західних дипломатів.

При цьому інше джерело Reuters розповіло про "наочні та шокуючі кадри" і охарактеризувало союзників по НАТО як єдиних у своїй підтримці Ізраїлю.

Відео містить "наочні елементи" з "деяким розмиттям, щоб захистити гідність жертв", зазначила інша офіційна особа.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛу вже вдарили по місцях їхньої дислокації в секторі Газа.

Про те, що міністр оборони Ізраїлю візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн НАТО, стало відомо ще кілька днів тому.

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НАТО ХАМАС Ізраїль Палестина Сектор Газа
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