Ізраїль погодився на пропозиції США щодо обміну полоненими та заручниками, - CNN

Ізраїль погодився з пропозицією США про обмін полоненими і заручниками, який дозволив би звільнити близько 700 палестинських ув'язнених, у тому числі 100 ізраїльських громадян, які відбувають довічне ув'язнення за вбивство, в обмін на звільнення 40 ізраїльських заручників, повідомила філія CNN Kan News у воскресінні. високопоставленого ізраїльського чиновника

За словами аналітика CNN Барака Равіда, Ізраїль погодився із пропозицією директора ЦРУ Білла Бернса. який був у Досі, де ХАМАС та Ізраїль ведуть переговори через посередників. Наразі на делегації чекають відповіді ХАМАСА.

Дипломатичне джерело, поінформоване з цього питання, підтвердило CNN точність інформації Равіда, але сказало, що залишаються невирішені питання, включаючи надходження допомоги та "передислокацію ізраїльських військових" до Гази.

Угода, якщо вона відбудеться, складатиметься з кількох етапів. На першому етапі ХАМАС запропонував звільнити із заручників жінок, включаючи ізраїльських солдатів, літніх, хворих та поранених. Вважається, що це приблизно 40 осіб із приблизно 100 заручників, що залишилися в живих.