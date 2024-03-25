Ізраїль погодився на пропозиції США щодо обміну полоненими та заручниками, - CNN

Ізраїль погодився з пропозицією США щодо обміну полоненими й чекає відповіді ХАМАСу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Ізраїль погодився з пропозицією США про обмін полоненими і заручниками, який дозволив би звільнити близько 700 палестинських ув'язнених, у тому числі 100 ізраїльських громадян, які відбувають довічне ув'язнення за вбивство, в обмін на звільнення 40 ізраїльських заручників, повідомила філія CNN Kan News у воскресінні. високопоставленого ізраїльського чиновника
За словами аналітика CNN Барака Равіда, Ізраїль погодився із пропозицією директора ЦРУ Білла Бернса. який був у Досі, де ХАМАС та Ізраїль ведуть переговори через посередників. Наразі на делегації чекають відповіді ХАМАСА.
Дипломатичне джерело, поінформоване з цього питання, підтвердило CNN точність інформації Равіда, але сказало, що залишаються невирішені питання, включаючи надходження допомоги та "передислокацію ізраїльських військових" до Гази.
Угода, якщо вона відбудеться, складатиметься з кількох етапів. На першому етапі ХАМАС запропонував звільнити із заручників жінок, включаючи ізраїльських солдатів, літніх, хворих та поранених. Вважається, що це приблизно 40 осіб із приблизно 100 заручників, що залишилися в живих.
Ізраїль атакували бойовики ХАМАС 7 жовтня 2023 року з території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.
Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.
У середині березня бойовики ХАМАС погодилися зі зміненою пропозицією США щодо припинення вогню.
Адміністрація президента США Джо Байдена вперше закликала до негайного припинення вогню в Секторі Газа.
Тим часом генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Ізраїль та бойовиків ХАМАС до негайного припинення вогню в Секторі Газа.
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