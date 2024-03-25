Израиль согласился на предложения США по обмену пленными и заложниками, - CNN

Израиль согласился с предложением США об обмене пленными и заложниками, который позволил бы освободить около 700 палестинских заключенных, в том числе 100 отбывающих пожизненное заключение за убийство израильских граждан, в обмен на освобождение 40 израильских заложников.

По словам аналитика CNN Барака Равида, Израиль согласился с предложением директора ЦРУ Билла Бернса. который был в Дохе, где ХАМАС и Израиль ведут переговоры через посредников. Сейчас делегации ждут ответа ХАМАСА.

Дипломатический источник, проинформированный по этому вопросу, подтвердил CNN точность информации Равида, но сказал, что остаются нерешенные вопросы, включая поступление помощи и "передислокацию израильских военных" в Газу.

Соглашение, если оно состоится, будет состоять из нескольких этапов. На первом этапе ХАМАС предложил освободить из заложников женщин, включая израильских солдат, пожилых, больных и раненых. Считается, что это примерно 40 человек из примерно 100 оставшихся в живых заложников.