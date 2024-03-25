Израиль согласился на предложения США по обмену пленными и заложниками, - CNN

Израиль согласился с предложением США по обмену пленными и ожидает ответа ХАМАСа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Израиль согласился с предложением США об обмене пленными и заложниками, который позволил бы освободить около 700 палестинских заключенных, в том числе 100 отбывающих пожизненное заключение за убийство израильских граждан, в обмен на освобождение 40 израильских заложников.
По словам аналитика CNN Барака Равида, Израиль согласился с предложением директора ЦРУ Билла Бернса. который был в Дохе, где ХАМАС и Израиль ведут переговоры через посредников. Сейчас делегации ждут ответа ХАМАСА.
Дипломатический источник, проинформированный по этому вопросу, подтвердил CNN точность информации Равида, но сказал, что остаются нерешенные вопросы, включая поступление помощи и "передислокацию израильских военных" в Газу.
Соглашение, если оно состоится, будет состоять из нескольких этапов. На первом этапе ХАМАС предложил освободить из заложников женщин, включая израильских солдат, пожилых, больных и раненых. Считается, что это примерно 40 человек из примерно 100 оставшихся в живых заложников.
Израиль атаковали боевики ХАМАСа 7 октября 2023 года с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.
В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.
В середине марта боевики ХАМАС согласились с измененным предложением США о прекращении огня.
К слову, Администрация президента США Джо Байдена впервые призвала к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.
Тем временем, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и боевиков ХАМАС к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.
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