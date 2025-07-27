Ізраїль почне щоденні паузи в боях у Газі: для чого це потрібно

Ізраїль оголосив про щоденні паузи у військових операціях у низці районів Гази, щоб створити коридори для доставки гуманітарної допомоги анклаву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно із заявою ЦАХАЛ, бойові дії буде припинено з 10:00 до 20:00 за місцевим часом у районах, де армія оборони Ізраїлю зараз не веде активних операцій. Зокрема, в Аль-Мавасі, центральній частині Дейр-ель-Балаха і в північній частині міста Газа.
Також військові заявили, що з неділі з 6:00 до 23:00 діятимуть певні безпечні маршрути для конвоїв, які доставлятимуть продукти харчування та ліки.
Глава гуманітарної місії ООН Том Флетчер сказав, що персонал посилить свої зусилля з надання їжі голодуючим під час перерв у певних районах.
"Наші команди на місцях... зроблять усе можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості голодуючих людей у цей проміжок часу", - написав він у Х.
Також зазначимо, що 27 липня єгипетський державний телеканал Al Qahera News повідомив, що через Єгипет до Гази почала надходити гуманітарна допомога. За кілька годин до цього Ізраїль почав скидати продовольство з повітря.
Керівник БАПОР - агентства ООН, що надає допомогу палестинським біженцям - Філіп Лаццарані, назвав гуманітарну кризу "рукотворною" і розкритикував повітряне постачання, охарактеризувавши його як дороге й неефективне.
За заявами ізраїльської армії, нові заходи координуються з ООН та іншими міжнародними гуманітарними структурами і покликані збільшити обсяги постачання допомоги.
Ізраїль також заперечує звинувачення у використанні голоду як інструменту тиску, називаючи їх "неправдивими й необґрунтованими", і підкреслює, що тиск на угруповання ХАМАС (визнане терористичним у США та ЄС) буде продовжено, щоб домогтися звільнення заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року.
У березні Ізраїль повністю заблокував доступ гуманітарної допомоги до Гази, а в травні дозволив часткове відновлення поставок, передавши контроль за розподілом продовольства американо-ізраїльському гуманітарному фонду Гази.
Однак навколо створених центрів, організованих фондом, регулярно траплялися трагічні інциденти, внаслідок яких, за даними ООН, загинули сотні палестинців.
Деякі свідки, включно з колишніми охоронцями цих центрів, покладають відповідальність за більшість смертей на ізраїльських військових. Ізраїль, зі свого боку, звинувачує в стражданнях мирних жителів угруповання ХАМАС.
Нагадаємо, цього тижня була ймовірність, що Ізраїль і ХАМАС за посередництва США досягнуть угоди про припинення вогню в секторі Газа.
Однак США перервали переговори і повернули свою переговорну групу з Катару. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф пояснив, що остання відповідь ХАМАС "демонструє відсутність бажання" досягти перемир'я.
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