Израиль начнет ежедневные паузы в боях в Газе: для чего это нужно

Согласно заявлению ЦАХАЛ, боевые действия будут прекращены с 10:00 до 20:00 по местному времени в районах, где армия обороны Израиля сейчас не ведет активных операций. В частности, в Аль-Маваси, центральной части Дейр-эль-Балаха и в северной части города Газа

Также военные заявили, что с воскресенья с 6:00 до 23:00 будут действовать определенные безопасные маршруты для конвоев, доставляющих продукты питания и лекарства.

Глава гуманитарной миссии ООН Том Флетчер сказал, что персонал усилит свои усилия по предоставлению еды голодающим во время перерывов в определенных районах.

"Наши команды на местах... сделают все возможное, чтобы помочь как можно большему количеству голодающих людей в этот промежуток времени", - написал он в Х.

Также отметим, что 27 июля египетский государственный телеканал Al Qahera News сообщил, что через Египет в Газу начала поступать гуманитарная помощь. За несколько часов до этого Израиль начал сбрасывать продовольствие с воздуха.

Руководитель БАПОР - агентства ООН, оказывающего помощь палестинским беженцам - Филипп Лаццарани, назвал гуманитарный кризис "рукотворным" и раскритиковал воздушные поставки, охарактеризовав их как дорогостоящие и неэффективные.

По заявлениям израильской армии, новые меры координируются с ООН и другими международными гуманитарными структурами и призваны увеличить объемы поставок помощи.

Израиль также отрицает обвинения в использовании голода как инструмента давления, называя их "ложными и необоснованными", и подчеркивает, что давление на группировку ХАМАС (признанную террористической в США и ЕС) будет продолжено, чтобы добиться освобождения заложников, захваченных 7 октября 2023 года.

В марте Израиль полностью заблокировал доступ гуманитарной помощи в Газу, а в мае разрешил частичное возобновление поставок, передав контроль за распределением продовольствия американо-израильскому гуманитарному фонду Газы.

Однако вокруг созданных центров, организованных фондом, регулярно происходили трагические инциденты, в результате которых, по данным ООН, погибли сотни палестинцев.

Некоторые свидетели, включая бывших охранников этих центров, возлагают ответственность за большинство смертей на израильских военных. Израиль, в свою очередь, обвиняет в страданиях мирных жителей группировку ХАМАС.