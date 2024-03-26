Ізраїль не планує припиняти наступ на ХАМАС, - Міноборони

За його словами, держава Ізраїль має "моральне зобов’язання продовжувати боротьбу, доки її бойовики не будуть повернуті й загроза ХАМАСу не буде усунена".

"Рішення Ради Безпеки не має для нас оперативного значення, і в будь-якому випадку ми продовжуватимемо прислухатися до наших дружніх стосунків і завжди робитимемо те, що є правильним для безпеки Ізраїлю", - додав Галант.

Також він зазначив, що відносини між Ізраїлем і Сполученими Штатами є "якорем у безпеці та зовнішніх відносинах Ізраїлю", а прямий діалог з американською адміністрацією є "важливим активом", від якого не можна відмовлятися. Він підтримав те, що штати дали зрозуміти: припинення вогню буде підтримуватися залежно від повернення викрадених.

Галант також підкреслив необхідність візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до США та проведення прямого діалогу з президентом Байденом та високопосадовцями адміністрації.