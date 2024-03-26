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Ізраїль не планує припиняти наступ на ХАМАС, - Міноборони

Фото: міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант у відповідь на ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції про припинення вогню у Газі заявив, що Ізраїль не припинить наступ на ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X Міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.

За його словами, держава Ізраїль має "моральне зобов’язання продовжувати боротьбу, доки її бойовики не будуть повернуті й загроза ХАМАСу не буде усунена".

"Рішення Ради Безпеки не має для нас оперативного значення, і в будь-якому випадку ми продовжуватимемо прислухатися до наших дружніх стосунків і завжди робитимемо те, що є правильним для безпеки Ізраїлю", - додав Галант.

Також він зазначив, що відносини між Ізраїлем і Сполученими Штатами є "якорем у безпеці та зовнішніх відносинах Ізраїлю", а прямий діалог з американською адміністрацією є "важливим активом", від якого не можна відмовлятися. Він підтримав те, що штати дали зрозуміти: припинення вогню буде підтримуватися залежно від повернення викрадених.

Галант також підкреслив необхідність візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до США та проведення прямого діалогу з президентом Байденом та високопосадовцями адміністрації.

Резолюція про припинення вогню

Нагадаємо, Радбез ООН ухвалив резолюцію з вимогою припинити вогонь у Секторі Газа до кінця Рамадану.

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НетаньяхуХАМАССполучені Штати АмерикиІзраїльПалестинаСектор Газа