RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль не планирует прекращать наступление на ХАМАС, - Минобороны

Фото: министр обороны Израиля Йоав Галант (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Министр обороны Израиля Йоав Галант в ответ на принятие Советом Безопасности ООН резолюции о прекращении огня в Газе заявил, что Израиль не прекратит наступление на ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на X Министра обороны Израиля Йоава Галанта.

По его словам, у государства Израиля есть "нравственное обязательство продолжать борьбу, пока его боевики не будут возвращены и угроза ХАМАСа не будет устранена".

"Решение Совета Безопасности не имеет для нас оперативного значения, и в любом случае мы будем продолжать прислушиваться к нашим дружеским отношениям и всегда будем делать то, что правильно для безопасности Израиля", - добавил Галант.

Также он отметил, что отношения между Израилем и Соединенными Штатами являются "якорем в безопасности и внешних отношениях Израиля", а прямой диалог с американской администрацией является "важным активом", от которого нельзя отказываться. Он поддержал то, что штаты дали понять: прекращение огня будет поддерживаться в зависимости от возвращения похищенных.

Галант также подчеркнул необходимость визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в США и проведение прямого диалога с президентом Байденом и чиновниками администрации.

Резолюция о прекращении огня

Напомним, Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа до конца Рамадана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НетаньяхуХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильПалестинаСектор Газа