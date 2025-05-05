Ізраїль планує повністю взяти під контроль Газу за новим планом, - AP

Операція Ізраїлю в Газі

Нещодавно західні ЗМІ повідомили, що військові в Ізраїлі розіслали повістки про призов тисячам резервістів, щоб розширити свій наступ у Секторі Газа.

Додамо, про готовність ЦАХАЛ посилити операцію у Газі також повідомляло Bloomberg, яке уточнювало, що це може статися протягом кількох днів.

4 травня ввечері стало відомо, що Ізраїль може посилити наступ у Газі перед візитом Трампа в регіон.

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