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Ізраїль відновить бойові дії в Секторі Газа після повернення заручників, - Нетаньяху

Середа 29 листопада 2023 17:01
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Ізраїль відновить бойові дії в Секторі Газа після повернення заручників, - Нетаньяху Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль продовжить бойові дії проти бойовиків ХАМАС у секторі Газа. Це станеться після того, як повернення заручників під час поточного режиму припинення вогню завершиться.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ynetnews.

"Не може бути, щоб ми не відновили бойові дії до кінця. Це моя політика, за нею стоїть весь військовий кабінет, за нею стоїть весь уряд, за нею стоять солдати, за нею стоїть народ - саме так ми і вчинимо", - наголосив прем'єр.

Він розповів, що від початку війни поставив перед собою три цілі: знищення ХАМАСу, повернення всіх заручників та забезпечення того, щоб Газа ніколи більше не становила загрози для Ізраїлю. Такі цілі залишаються чинними.

Нетаньяху нагадав, що за останній тиждень Ізраїль домігся повернення десятків заручників. Це "здавалося фантастикою" ще тиждень тому, зазначив він.

Режим перемир'я

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 листопада, Ізраїль та ХАМАС розпочали режим припинення вогню. Бойовики погодились відпустити близько 50 заручників.

Після цього сторони конфлікту домовилися, що продовжать перемир'я ще на два дні з умовою звільнення ще більшої кількості заручників.

В Ізраїлі вже неодноразово запевняли, що продовжать бойові дії після завершення перемир'я.

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Нетаньяху ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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