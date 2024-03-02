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Ізраїль підтримав угоду про припинення вогню в Газі, далі рішення за ХАМАС, - AP

Фото: Ізраїль підтримав угоду про припинення вогню (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Ізраїль схвалив попередній текст угоди про припинення вогню в Секторі Газа та звільнення заручників. Тепер на цю угоду мають погодитися бойовики руху ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як розповів виданню Associated Press

Associated Press

Війна Ізраїлю з ХАМАС

У жовтні 2023 року бойовики руху ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху неодноразово заявляв, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

На початку лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Останні переговори про припинення вогню провалилися після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю відкинув пропозицію ХАМАСу про перемир'я на 4 з половиною місяці, яке мало б завершитися виведенням ізраїльських військ.

Днями в Ізраїлі погрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадану.

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ІзраїльХАМАССектор Газа