Израиль поддержал соглашение о прекращении огня в Газе, далее решение за ХАМАС, - AP

Израиль одобрил предварительный текст соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников. Теперь на это соглашение должны согласиться боевики движения ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Как рассказал изданию Associated
Associated Press
В октябре 2023 года боевики движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.
В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.
В начале февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.
Последние переговоры о прекращении огня провалились после того, как премьер-министр Израиля отверг предложение ХАМАС о перемирии на 4 с половиной месяца, которое должно было бы завершиться выводом израильских войск.
На днях в Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников до Рамадана.
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