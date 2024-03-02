Израиль поддержал соглашение о прекращении огня в Газе, далее решение за ХАМАС, - AP

Как рассказал изданию Associated

Associated Press

Война Израиля с ХАМАС

В октябре 2023 года боевики движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

В начале февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Последние переговоры о прекращении огня провалились после того, как премьер-министр Израиля отверг предложение ХАМАС о перемирии на 4 с половиной месяца, которое должно было бы завершиться выводом израильских войск.

На днях в Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников до Рамадана.

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