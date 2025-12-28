Ізраїль першим у світі визнав Сомаліленд: Радбез ООН скличе екстрене засідання

У п'ятницю, 26 грудня, Ізраїль став першою країною у світі, яка визнала Сомаліленд незалежною державою. Рішення викликало суперечливу реакцію, тому Радбез ООН скличе екстрене засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Як відомо, мусульманська країна заявила про своє прагнення приєднатися до Авраамських угод.

Так, у п'ятницю, 26 грудня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та очільник МЗС Ізраїлю Гідеон Сар підписали декларацію від імені Ізраїлю, а президент Сомаліленду Абдірахман Мохаммед Абдуллахі - теж підписав документ від і мали своєї країни.

The Times of Israel зазначає, що хоч інші країни, як-от Британія, Ефіопія, Туреччина, ОАЕ, Данія, Кенія і Тайвань, не визнали Сомаліленду, але вони підтримували там свої уряди.

Також видання пише, що останніми місяцями адміністрація Трампа дала зрозуміти, що може змінити свою позицію щодо регіону, який відколовся понад 30 років тому (Сомаліленд відокремився від Сомалі в 1991 році).

При цьому, п'ятнична заява викликала гнів у низки регіональних держав, які звинуватили Ізраїль у підриві суверенітету і територіальної цілісності.

У телефонній розмові з Абдуллахі Нетаньяху заявив, що дружба між країнами має "знайомий та історичний характер.

"Ми маємо намір співпрацювати з вами в економічній сфері, у сільському господарстві, у сфері соціального розвитку", - додав він.

Радбез збере екстрене засідання

В іншій публікації The Times of Israel повідомило, що в понеділок, 29 грудня, Рада безпеки ООН скличе екстрене засідання до обговорення визнання Ізраїлем Сомаліленду. Крім того, члени Ради планують обговорити дії Єрусалима.

До критики Ізраїлю приєднався і Європейський Союз.

"ЄС підтверджує важливість поваги до єдності, суверенітету і територіальної цілісності Федеративної Республіки Сомалі відповідно до її конституції, статутів Африканського союзу та Організації Об'єднаних Націй. Це має ключове значення для миру та стабільності в усьому регіоні Африканського Рогу. ЄС заохочує конструктивний діалог між Сомалілендом і федеральним урядом Сомалі для розв'язання давніх розбіжностей", - йдеться в заяві Брюсселя.