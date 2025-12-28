ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль первым в мире признал Сомалиленд: Совбез ООН созовет экстренное заседание

Воскресенье 28 декабря 2025 04:25
UA EN RU
Израиль первым в мире признал Сомалиленд: Совбез ООН созовет экстренное заседание Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу, 26 декабря, Израиль стал первой страной в мире, которая признала Сомалиленд независимым государством. Решение вызвало спорную реакцию, поэтому Совбез ООН созовет экстренное заседание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как известно, мусульманская страна заявила о своем стремлении присоединиться к Авраамским соглашениям.

Так, в пятницу, 26 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД Израиля Гидеон Сар подписали декларацию от имени Израиля, а президент Сомалиленда Абдирахман Мохаммед Абдуллахи - тоже подписал документ от и имели своей страны.

The Times of Israel отмечает, что хоть другие страны, такие как Британия, Эфиопия, Турция, ОАЭ, Дания, Кения и Тайвань - не признали Сомалиленд, но они поддерживали там свои правительства.

Также издание пишет, что в последние месяцы администрация Трампа дала понять, что может изменить свою позицию в отношении отколовшегося более 30 лет назад региона (Сомалиленд отделился от Сомали в 1991 году).

При этом, пятничное заявление вызвало гнев у ряда региональных держав, которые обвинили Израиль в подрыве суверенитета и территориальной целостности.

В телефонном разговоре с Абдуллахи Нетаньяху заявил, что дружба между странами носит "знакомый и исторический характер.

"Мы намерены сотрудничать с вами в экономической сфере, в сельском хозяйстве, в сфере социального развития", - добавил он.

Совбез соберет экстренное заседание

В другой публикации The Times of Israel сообщило, что в понедельник, 29 декабря, Совет безопасности ООН созовет экстренное заседание до обсуждения признания Израилем Сомалиленда. Кроме того, члены Совета планируют обсудить действия Иерусалима.

К критике Израиля присоединился и Европейский Союз.

"ЕС подтверждает важность уважения единства, суверенитета и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в соответствии с ее конституцией, уставами Африканского союза и Организации Объединенных Наций. Это имеет ключевое значение для мира и стабильности во всем регионе Африканского Рога. ЕС поощряет конструктивный диалог между Сомалилендом и федеральным правительством Сомали для разрешения давних разногласий", - говорится в заявлении Брюсселя.

Другие инциденты с Израилем

Напомним, на днях Канада и более десятка Европы опубликовали совместное заявление, в котором осудили Израиль за планы построить 19 новых поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

В заявлении подчеркнули, что планы Израиля нарушают международное право и могут способствовать усилению нестабильности.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Израиль Сомали
Новости
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну