Израиль первым в мире признал Сомалиленд: Совбез ООН созовет экстренное заседание

В пятницу, 26 декабря, Израиль стал первой страной в мире, которая признала Сомалиленд независимым государством. Решение вызвало спорную реакцию, поэтому Совбез ООН созовет экстренное заседание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Как известно, мусульманская страна заявила о своем стремлении присоединиться к Авраамским соглашениям.

Так, в пятницу, 26 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД Израиля Гидеон Сар подписали декларацию от имени Израиля, а президент Сомалиленда Абдирахман Мохаммед Абдуллахи - тоже подписал документ от и имели своей страны.

The Times of Israel отмечает, что хоть другие страны, такие как Британия, Эфиопия, Турция, ОАЭ, Дания, Кения и Тайвань - не признали Сомалиленд, но они поддерживали там свои правительства.

Также издание пишет, что в последние месяцы администрация Трампа дала понять, что может изменить свою позицию в отношении отколовшегося более 30 лет назад региона (Сомалиленд отделился от Сомали в 1991 году).

При этом, пятничное заявление вызвало гнев у ряда региональных держав, которые обвинили Израиль в подрыве суверенитета и территориальной целостности.

В телефонном разговоре с Абдуллахи Нетаньяху заявил, что дружба между странами носит "знакомый и исторический характер.

"Мы намерены сотрудничать с вами в экономической сфере, в сельском хозяйстве, в сфере социального развития", - добавил он.

Совбез соберет экстренное заседание

В другой публикации The Times of Israel сообщило, что в понедельник, 29 декабря, Совет безопасности ООН созовет экстренное заседание до обсуждения признания Израилем Сомалиленда. Кроме того, члены Совета планируют обсудить действия Иерусалима.

К критике Израиля присоединился и Европейский Союз.

"ЕС подтверждает важность уважения единства, суверенитета и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в соответствии с ее конституцией, уставами Африканского союза и Организации Объединенных Наций. Это имеет ключевое значение для мира и стабильности во всем регионе Африканского Рога. ЕС поощряет конструктивный диалог между Сомалилендом и федеральным правительством Сомали для разрешения давних разногласий", - говорится в заявлении Брюсселя.