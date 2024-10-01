Ізраїль перехопив "велику кількість" з 180 іранських ракет, - ЦАХАЛ

Як зазначила Армія оборони Ізраїлю, протиповітряна оборона під час іранської атаки була "ефективною". При цьому США брали участь у відбитті обстрілу, перехопивши деякі ракети.

ЦАХАЛ уточнює, що є "окремі" влучання в центральній частині Ізраїлю та ще кілька влучань на півдні Ізраїлю.

За словами військових, "об'єкти" ВПС Ізраїлю не постраждали під час атаки, літаки ВПС, системи ППО та управління повітряним рухом працюють нормально.