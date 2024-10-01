RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль перехватил "большое количество" из 180 иранских ракет, - ЦАХАЛ

Иллюстративное фото: Израиль сбил большое количество иранских ракет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израилю во время атаки Ирана удалось сбить большое количество воздушных целей. Всего для удара было задействовано около 180 баллистических ракет.

Об этом заявляет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как отметила Армия обороны Израиля, противовоздушная оборона во время иранской атаки была "эффективной". При этом США участвовали в отражении обстрела, перехватив некоторые ракеты. 

ЦАХАЛ уточняет, что есть "отдельные" попадания в центральной части Израиля и еще несколько попаданий на юге Израиля.

По словам военных, "объекты" ВВС Израиля не пострадали во время атаки, самолеты ВВС, системы ПВО и управления воздушным движением работают нормально.

 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 1 октября, Иран запустил по Израилю большое количество ракет. В разных уголках Израиля гремели взрывы.

При этом на некоторых видео, которые публиковали в сети, можно было заметить "прилеты" ракет.

Пока есть официальная информация только о двух пострадавших гражданах в Тель-Авиве.

Обстрел произошел в тот же день, когда Армия обороны Израиля начала наземную операцию против "Хезболлы" в Ливане. Израильские военные действуют в приграничной зоне.

Более детально об обстреле Израиля - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильИранПВОРакетный удар