Ізраїль передасть Україні системи Patriot. Рішення ось-ось ухвалять, - джерело

Patriot для України

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні для захисту всієї території від російських ракет та дронів потрібно 25 систем Patriot, але нагальна потреба - 7 таких систем.

Пізніше в Києві заявляли, що знають, хто має зайві системи ППО, які можна було б передати Україні, та працюють над цим. Декілька систем Patriot вже зголосилася передати Німеччина, ще одну - Румунія. А ще одну систему Patriot передадуть Нідерланди спільно з неназваною країною.

А сьогодні, 27 червня, видання Financial Times дізналося про переговори між Україною, США та Ізраїлем про можливість передачі Києву до 8 систем Patriot, які ізраїльська армія планувала знімати з озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.