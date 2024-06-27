Израиль передаст Украине системы Patriot. Решение вот-вот примут, - источник

Patriot для Украины

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для защиты всей территории от российских ракет и дронов требуется 25 систем Patriot, но насущная потребность - 7 таких систем.

Позже в Киеве заявляли, что знают, у кого есть лишние системы ПВО, которые можно было бы передать Украине, и работают над этим. Несколько систем Patriot уже вызвалась передать Германия, еще одну - Румыния. Еще одну систему Patriot передадут Нидерланды совместно с неназванной страной.

А сегодня, 27 июня, издание Financial Times узнало о переговорах между Украиной, США и Израилем о возможности передачи Киеву до 8 систем Patriot, которые израильская армия планировала снимать с вооружения.

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