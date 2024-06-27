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Израиль передаст Украине системы Patriot. Решение вот-вот примут, - источник

Иллюстративное фото: Украина может получить Patriot от Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Израиль в ближайшее время может принять решение о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Это зависит от того, начнется ли полномасштабная война с "Хезболлой" в Ливане.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Минобороны Израиля.

На прошлой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Израиля Йоав Галант обсуждали возможность передачи США нескольких систем Patriot, которые потом будут поставлены Украине.

"Решение пока не принято, но будет принято вот-вот", - сказал собеседник.

Он уточнил, что решение будет зависит от того, начнется ли полномасштабная война в Ливане, если нет - тогда системы будут переданы Украине.

Patriot для Украины

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для защиты всей территории от российских ракет и дронов требуется 25 систем Patriot, но насущная потребность - 7 таких систем.

Позже в Киеве заявляли, что знают, у кого есть лишние системы ПВО, которые можно было бы передать Украине, и работают над этим. Несколько систем Patriot уже вызвалась передать Германия, еще одну - Румыния. Еще одну систему Patriot передадут Нидерланды совместно с неназванной страной.

А сегодня, 27 июня, издание Financial Times узнало о переговорах между Украиной, США и Израилем о возможности передачи Киеву до 8 систем Patriot, которые израильская армия планировала снимать с вооружения.

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