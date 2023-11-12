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Ізраїль оточив Газу і знищив "тисячі" бойовиків ХАМАС, - Нетаньяху

Ізраїль, Неділя 12 листопада 2023 03:00
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Ізраїль оточив Газу і знищив "тисячі" бойовиків ХАМАС, - Нетаньяху Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розповів, що його війська завершили оточення міста Газа і вбили "тисячі" бойовиків ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У рамках регулярного брифінгу для народу Нетаньяху заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) убила "тисячі" терористів ХАМАС, в тому числі й тих, хто брав участь у жорстокій атаці на Ізраїль 7 жовтня, в результаті якої загинуло близько 1200 людей.

Він додав, що Єрусалим збереже військовий контроль над Газою після війни, подібно до того, як Ізраїль контролює Західний берег.

Як глава уряду так і міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявили, що порятунок заручників і "викорінення ХАМАС" були головними пріоритетами у військовій операції ЦАХАЛу в Секторі Газа.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа.

Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів. Вже 27 жовтня було розгорнуто наступальну активність на Секторі Газа.

Згідно з нещодавніми даними ЦАХАЛу, ХАМАС наразі втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.

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Нетаньяху ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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