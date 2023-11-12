Израиль окружил Газу и уничтожил "тысячи" боевиков ХАМАС, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал, что его войска завершили оцепление города Газа и убили "тысячи" боевиков ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

В рамках регулярного брифинга для народа Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) убила "тысячи" террористов ХАМАС, в том числе и участвовавших в жестокой атаке на Израиль 7 октября, в результате которой погибли около 1200 человек.

Он добавил, что Иерусалим сохранит военный контроль над Газой после войны, подобно тому, как Израиль контролирует Западный берег.

Как глава правительства, так и министр обороны Израиля Йоав Галлант заявили, что спасение заложников и "искоренение ХАМАС" были главными приоритетами в военной операции ЦАХАЛа в Секторе Газа.

Война Израиля и ХАМАС

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа.

Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов. Уже 27 октября была развернута наступательная активность на Секторе Газа.

Согласно недавним данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.