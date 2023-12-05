ЦАХАЛ розпочинає третій етап операції проти ХАМАСу, триває оточення Хан-Юніса

Про це заявив начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Він уточнив, що військові перебувають на етапі оточення міста Хан-Юніс, яке розташоване на півдні Сектора Газа.

На прес-конференції Халеві також заявив, що військові заздалегідь знали, що Хезболла відновить свої атаки на північ Ізраїлю після тижневого перемир'я з ХАМАС.

"Через 60 днів від початку війни наші сили оточують район Хан-Юніса на півдні Гази. Водночас ми працюємо над поглибленням досягнень у північній частині сектора. Той, хто думав, що ЦАХАЛ не знатиме, як відновити бойові дії після перемир'я, помилявся. ХАМАС гостро це відчуває", - сказав Халеві.

ЦАХАЛ перейшов до третьої фази операції

Халеві повідомив, що за останні дні було ліквідовано багато оперативників, зокрема старших командирів. Начальник штабу пояснив, що ЦАХАЛ перейшов до третьої фази наземної операції.

Фото: Хан-Юніс (google.com)

"Ми захопили багато опорних пунктів ХАМАСу на півночі Гази, і тепер ми діємо проти його центрів тяжіння на півдні", - каже він.

Також він додав, що військові діють професійно, завчасно очищаючи палестинське населення від районів бойових дій. Також військові завдають ударів по ХАМАСу на землі та під землею з повітря, суші та моря.

За його словами, військовий тиск ЦАХАЛу на ХАМАС сприяв досягненню цілей війни, включно з поверненням заручників.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.