Ізраїль не останній. Зеленський попередив про інші конфлікти, які можуть спалахнути через РФ

"Цей вибух на Близькому Сході. Ми впевнені, що за ним стоїть Росія разом з її союзником Іраном. Це не один виклик. Зараз в інформаційному просторі лише один такий гарячий конфлікт на Близькому Сході, але зверніть увагу на Балкани", - йдеться у заяві.

За словами президента, Україна має інформацію, а у Росії довгий план - Близький Схід, другими будуть Балкани, якщо зараз світ нічого не зробить, то буде знову такий вибух. Росія буде вкладатися, щоб одна країна Балкан воювала з іншою країною.

"Вони зацікавлені у відволіканні допомоги (Україні - ред.). Далі - Молдова. Повірте, те саме вони там роблять. Вони зараз починають розхитувати ситуацію в Молдові, показуючи, що там щось не так з виборами. Для чого? Щоб визнати неконституційними вибори, щоб знести проєвропейську владу. От що робить Росія", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що таких кроків у Росії багато і вона це робить паралельно. також він навів приклад наявності ПВК "Вагнера" в Африці.

РФ вигідна війна в Ізраїлі

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов говорив, що Росія активно використовує ситуацію в Ізраїлі, з'являються підтвердження взаємодії Кремля і ХАМАС.

Також постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ерд говорив, що Російська Федерація може використати атаку ХАМАС на Ізраїль "у найзбоченіший спосіб". Кремль у такий спосіб хоче відвернути увагу міжнародної спільноти від війни, яку РФ веде проти України.