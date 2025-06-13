Ізраїль "відмінусував" десятки ракетних систем у черговій серії ударів по Ірану

Ізраїль атакував Іран

Нагадаємо, що у ніч на 13 червня ізраїльська авіація провела удари по військових і ядерних об’єктах в Ірані в рамках операції "Левиний народ".

Мета атаки - нейтралізувати ключові елементи оборонної та ядерної інфраструктури країни. Зокрема, як повідомляється, Ізраїль уразив найбільший об'єкт збагачення урану в Ірані.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп у своїх коментарях наголосив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, водночас він висловив сподівання на можливість відновлення переговорів з Тегераном.

Деталі нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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