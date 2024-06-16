Ізраїль оголосив про введення "тактичних пауз" у наступі у Секторі Газа

Що відбувається на Близькому Сході

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року бойовики ХАМАС здійснили напад на Ізраїль. Вони зайняли декілька населених пунктів, а також взяли у полон десятки цивільних і військових.

Ізраїль у відповідь розпочав наземну операцію. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) не лише звільнила власну територію, але й розпочала бойові дії на території Сектора Газа. Операція досі триває.

Світові лідери закликають Ізраїль зупинити воєнні дії у Секторі Газа, проте Тель-Авів не погоджується. Нещодавно ЦАХАЛ атакував комплекс ХАМАС, який знаходився всередині школи в центральній частині Сектора Газа.

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