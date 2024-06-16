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Израиль объявил о введении "тактических пауз" в наступлении в Секторе Газа

Фото: Израиль объявил о введении "тактических пауз" в боевых действиях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израильская армия объявила о "тактических пауз" в боевых действиях на территории Сектора Газа. Это необходимо для поступления гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ.

С 15 июня в операции на юге Сектора Газа будут вводиться ежедневные перерывы. Они продлятся восемь часов с 8:00 до 19:00 вдоль дороги, ведущей от контролируемого Израилем КПП "Керем-Шалом"

Израильские военные объяснили, что прибегли к такому шагу для поставки гуманитарной помощи.

ЦАХАЛ назвал эти действия "локальной тактической паузой военной активности" в гуманитарных целях, решение о которой было принято после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями.

 

Что происходит на Ближнем Востоке

Напомним, что в октябре 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль. Они заняли несколько населенных пунктов, а также взяли в плен десятки гражданских и военных.

Израиль в ответ начал наземную операцию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не только освободила собственную территорию, но и начала боевые действия на территории Сектора Газа. Операция продолжается до сих пор.

Мировые лидеры призывают Израиль остановить военные действия в Секторе Газа, однако Тель-Авив не согласен. Недавно ЦАХАЛ атаковал комплекс ХАМАС, находившийся внутри школы в центральной части сектора Газа.

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ИзраильСектор Газа