Израиль объявил о введении "тактических пауз" в наступлении в Секторе Газа

С 15 июня в операции на юге Сектора Газа будут вводиться ежедневные перерывы. Они продлятся восемь часов с 8:00 до 19:00 вдоль дороги, ведущей от контролируемого Израилем КПП "Керем-Шалом"

Израильские военные объяснили, что прибегли к такому шагу для поставки гуманитарной помощи.

ЦАХАЛ назвал эти действия "локальной тактической паузой военной активности" в гуманитарных целях, решение о которой было принято после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями.