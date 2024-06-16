ua en ru
Вс, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль объявил о введении "тактических пауз" в наступлении в Секторе Газа

Тель-Авив, Воскресенье 16 июня 2024 10:03
UA EN RU
Израиль объявил о введении "тактических пауз" в наступлении в Секторе Газа Фото: Израиль объявил о введении "тактических пауз" в боевых действиях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израильская армия объявила о "тактических пауз" в боевых действиях на территории Сектора Газа. Это необходимо для поступления гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ.

С 15 июня в операции на юге Сектора Газа будут вводиться ежедневные перерывы. Они продлятся восемь часов с 8:00 до 19:00 вдоль дороги, ведущей от контролируемого Израилем КПП "Керем-Шалом"

Израильские военные объяснили, что прибегли к такому шагу для поставки гуманитарной помощи.

ЦАХАЛ назвал эти действия "локальной тактической паузой военной активности" в гуманитарных целях, решение о которой было принято после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями.

Что происходит на Ближнем Востоке

Напомним, что в октябре 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль. Они заняли несколько населенных пунктов, а также взяли в плен десятки гражданских и военных.

Израиль в ответ начал наземную операцию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не только освободила собственную территорию, но и начала боевые действия на территории Сектора Газа. Операция продолжается до сих пор.

Мировые лидеры призывают Израиль остановить военные действия в Секторе Газа, однако Тель-Авив не согласен. Недавно ЦАХАЛ атаковал комплекс ХАМАС, находившийся внутри школы в центральной части сектора Газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Сектор Газа
NEWS
Reuters ознакомилось с проектом итоговой декларации саммита мира: что в нем
Reuters ознакомилось с проектом итоговой декларации саммита мира: что в нем
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом