Израиль объявил о введении "тактических пауз" в наступлении в Секторе Газа
Израильская армия объявила о "тактических пауз" в боевых действиях на территории Сектора Газа. Это необходимо для поступления гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ.
С 15 июня в операции на юге Сектора Газа будут вводиться ежедневные перерывы. Они продлятся восемь часов с 8:00 до 19:00 вдоль дороги, ведущей от контролируемого Израилем КПП "Керем-Шалом"
Израильские военные объяснили, что прибегли к такому шагу для поставки гуманитарной помощи.
ЦАХАЛ назвал эти действия "локальной тактической паузой военной активности" в гуманитарных целях, решение о которой было принято после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями.
Что происходит на Ближнем Востоке
Напомним, что в октябре 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль. Они заняли несколько населенных пунктов, а также взяли в плен десятки гражданских и военных.
Израиль в ответ начал наземную операцию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не только освободила собственную территорию, но и начала боевые действия на территории Сектора Газа. Операция продолжается до сих пор.
Мировые лидеры призывают Израиль остановить военные действия в Секторе Газа, однако Тель-Авив не согласен. Недавно ЦАХАЛ атаковал комплекс ХАМАС, находившийся внутри школы в центральной части сектора Газа.
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