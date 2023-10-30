UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ізраїль оголосив про введення додаткових сил в Сектор Газа

Ілюстративне фото: Ізраїль оголосив про введення додаткових сил в Сектор Газа (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ізраїльська армія продовжує посилювати наземну операцію в Секторі Газа та вводить туди додаткові військові сили.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу заявив офіційний представник армії Ізраїлю Даніель Хагарі.

За його словами, масштаби сухопутної операції в регіоні продовжують розширюватись.

"Сили Армії оборони Ізраїлю продовжують розширювати наземну операцію в секторі Газа. Додаткові піхотні, бронетанкові та інженерні підрозділи входять до Гази для продовження скоординованих дій на землі, у повітрі та на морі з повною потужністю", - сказав він.

Він зауважив, що за минулий день ЦАХАЛ вдалось знищити десятки прибічників ХАМАС. При цьому план війни виконується відповідно до задуманого і продовжуватиме виконуватись відповідно до поставлених завдань.

Розширення наземної операції Ізраїлю

7 жовтня терористи ХАМАС неочікувано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових і цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювати Сектор Газа.

27 жовтня Ізраїль почав посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

При цьому у ЦАХАЛі повідомили, що вночі 30 жовтня до Сектору Газа було відправлено додаткові війська для продовження операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАССектор ГазаІзраїль