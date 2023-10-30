Ізраїль оголосив про введення додаткових сил в Сектор Газа

За його словами, масштаби сухопутної операції в регіоні продовжують розширюватись.

"Сили Армії оборони Ізраїлю продовжують розширювати наземну операцію в секторі Газа. Додаткові піхотні, бронетанкові та інженерні підрозділи входять до Гази для продовження скоординованих дій на землі, у повітрі та на морі з повною потужністю", - сказав він.

Він зауважив, що за минулий день ЦАХАЛ вдалось знищити десятки прибічників ХАМАС. При цьому план війни виконується відповідно до задуманого і продовжуватиме виконуватись відповідно до поставлених завдань.

Розширення наземної операції Ізраїлю

7 жовтня терористи ХАМАС неочікувано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових і цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювати Сектор Газа.

27 жовтня Ізраїль почав посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

При цьому у ЦАХАЛі повідомили, що вночі 30 жовтня до Сектору Газа було відправлено додаткові війська для продовження операції.

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