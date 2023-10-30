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Израиль объявил о введении дополнительных сил в Сектор Газа

Иллюстративное фото: Израиль объявил о введении дополнительных сил в Сектор Газа (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Израильская армия продолжает усиливать наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные военные силы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

По его словам, масштабы сухопутной операции в регионе продолжают расширяться.

"Силы Армии обороны Израиля продолжают расширять наземную операцию в секторе Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения входят в Газу для продолжения скоординированных действий на земле, воздухе и море с полной мощностью", - сказал он.

Он отметил, что за прошедший день ЦАХАЛ удалось уничтожить десятки сторонников ХАМАСа. При этом план войны выполняется в соответствии с задуманным и будет продолжаться в соответствии с поставленными задачами.

Расширение наземной операции Израиля

7 октября террористы ХАМАС неожиданно атаковали Израиль. Боевики убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать Сектор Газа.

27 октября Израиль начал усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

При этом в ЦАХАЛе сообщили, что ночью 30 октября в Сектор Газа были отправлены дополнительные войска для продолжения операции.

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ХАМАССектор ГазаИзраиль