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Ізраїль оголосив про введення додаткових сил в Сектор Газа

Понеділок 30 жовтня 2023 22:49
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Ізраїль оголосив про введення додаткових сил в Сектор Газа Ілюстративне фото: Ізраїль оголосив про введення додаткових сил в Сектор Газа (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ізраїльська армія продовжує посилювати наземну операцію в Секторі Газа та вводить туди додаткові військові сили.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу заявив офіційний представник армії Ізраїлю Даніель Хагарі.

За його словами, масштаби сухопутної операції в регіоні продовжують розширюватись.

"Сили Армії оборони Ізраїлю продовжують розширювати наземну операцію в секторі Газа. Додаткові піхотні, бронетанкові та інженерні підрозділи входять до Гази для продовження скоординованих дій на землі, у повітрі та на морі з повною потужністю", - сказав він.

Він зауважив, що за минулий день ЦАХАЛ вдалось знищити десятки прибічників ХАМАС. При цьому план війни виконується відповідно до задуманого і продовжуватиме виконуватись відповідно до поставлених завдань.

Розширення наземної операції Ізраїлю

7 жовтня терористи ХАМАС неочікувано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових і цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювати Сектор Газа.

27 жовтня Ізраїль почав посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

При цьому у ЦАХАЛі повідомили, що вночі 30 жовтня до Сектору Газа було відправлено додаткові війська для продовження операції.

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ХАМАС Сектор Газа Ізраїль
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