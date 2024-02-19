Ізраїль оголосив президента Бразилії персоною нон грата після його скандальної заяви

Кац, чиї батьки пережили Голокост, особисто сказав послу Бразилії Федеріко Маєру, що Ізраїль "не забуде і не пробачить" таких висловів Лули да Сілви. Це сталося біля меморіалу жертвам Голокосту Яд ва-Шем у Єрусалимі.

"Від мого імені та від імені всіх громадян Ізраїлю передайте президенту Лулі, що він є персоною нон грата в Ізраїлі, допоки не відмовиться від своїх заяв", - зазначив глава МЗС.

Він додав, що порівняння справедливої війни Ізраїлю проти ХАМАС зі звірствами ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера та нацистів - "це ганьба та жорстокий антисемітський випад".

Що сказав Лула да Сілва

Нагадаємо, раніше Лула да Сілва заявив, що події, що зараз відбуваються в Секторі Газа, вже були в історії, "коли Гітлер вирішив убити євреїв".

Також він додав, що це нібито війна добре підготовлених солдатів з жінками та дітьми.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ізраїль готовий розширити свою військову операцію на півдні Сектору Газа та здійснити наземний наступ на Рафах на кордоні з Єгиптом.