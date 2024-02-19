Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата после его скандального заявления

Кац, чьи родители пережили Холокост, лично сказал послу Бразилии Федерико Майеру, что Израиль "не забудет и не простит" таких высказываний Лулы да Силвы. Это произошло возле мемориала жертвам Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме.

"От моего имени и от имени всех граждан Израиля передайте президенту Луле, что он является персоной нон грата в Израиле, пока не откажется от своих заявлений", - отметил глава МИД.

Он добавил, что сравнение справедливой войны Израиля против ХАМАС со зверствами главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера и нацистов - "это позор и жестокий антисемитский выпад".

Что сказал Лула да Силва

Напомним, ранее Лула да Силва заявил, что события, которые сейчас происходят в Секторе Газа, уже были в истории, "когда Гитлер решил убить евреев".

Также он добавил, что это якобы война хорошо подготовленных солдат с женщинами и детьми.

Напомним, недавно стало известно, что Израиль готов расширить свою военную операцию на юге Сектора Газа и осуществить наземное наступление на Рафах на границе с Египтом.