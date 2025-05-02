Ізраїль атакував президентський палац у Дамаску: в чому причина

Зазначається, що винищувачі ЦАХАЛу вдарили по району палацу Хусейна аш-Шараа в Дамаску.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац виступили зі спільною заявою, в якій зазначили, що Ізраїль завдав удару по цілі біля президентського палацу в Дамаску.

"Це чіткий сигнал сирійському режиму. Ми не допустимо перекидання сил на південь від Дамаска або будь-якої загрози громаді друзів", - йдеться у заяві.

Хто такі друзи і суть конфлікту

Друзи - релігійна спільнота, що є відгалуженням ісламу, та має послідовників у Сирії, Лівані й Ізраїлі.

Удари Ізраїлю відображають глибоку недовіру до сунітських ісламістів, які повалили Башара Асада в грудні, що стало ще одним викликом зусиллям тимчасового президента Ахмеда аль-Шараа встановити контроль над розколотою країною.

Після повалення Асада, в грудні Ізраїль захопив територію на південному заході країни, пообіцявши захищати друзів, лобіював у Вашингтоні послаблення сусідньої держави і підірвав значну частину важкого озброєння сирійської армії в перші дні після його повалення.

Шараа, який був командиром "Аль-Каїди" до того, як відмовився від зв'язків з угрупованням у 2016 році, неодноразово обіцяв керувати Сирією на засадах інклюзивності. Однак випадки міжконфесійного насильства, зокрема вбивство сотень алавітів у березні, посилили побоювання серед груп меншин щодо домінуючих ісламістів.

Насильство на релігійному ґрунті цього тижня почалося у вівторок із сутичок між друзськими і сунітськими бойовиками в переважно друзському районі Джарамана. Їхньою причиною став голосовий запис, що проклинав пророка Мухаммеда, і який, як підозрюють сунітські бойовики, був зроблений друзом.

У вівторок, 29 квітня, було вбито більше десятка людей, а в середу насильство перекинулося на переважно друзське місто Сахна на околиці Дамаска.