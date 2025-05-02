Ізраїль атакував президентський палац у Дамаску: в чому причина
Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по території палацу президента Сирії у Дамаску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та The Times of Israel.
Зазначається, що винищувачі ЦАХАЛу вдарили по району палацу Хусейна аш-Шараа в Дамаску.
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац виступили зі спільною заявою, в якій зазначили, що Ізраїль завдав удару по цілі біля президентського палацу в Дамаску.
"Це чіткий сигнал сирійському режиму. Ми не допустимо перекидання сил на південь від Дамаска або будь-якої загрози громаді друзів", - йдеться у заяві.
Хто такі друзи і суть конфлікту
Друзи - релігійна спільнота, що є відгалуженням ісламу, та має послідовників у Сирії, Лівані й Ізраїлі.
Удари Ізраїлю відображають глибоку недовіру до сунітських ісламістів, які повалили Башара Асада в грудні, що стало ще одним викликом зусиллям тимчасового президента Ахмеда аль-Шараа встановити контроль над розколотою країною.
Після повалення Асада, в грудні Ізраїль захопив територію на південному заході країни, пообіцявши захищати друзів, лобіював у Вашингтоні послаблення сусідньої держави і підірвав значну частину важкого озброєння сирійської армії в перші дні після його повалення.
Шараа, який був командиром "Аль-Каїди" до того, як відмовився від зв'язків з угрупованням у 2016 році, неодноразово обіцяв керувати Сирією на засадах інклюзивності. Однак випадки міжконфесійного насильства, зокрема вбивство сотень алавітів у березні, посилили побоювання серед груп меншин щодо домінуючих ісламістів.
Насильство на релігійному ґрунті цього тижня почалося у вівторок із сутичок між друзськими і сунітськими бойовиками в переважно друзському районі Джарамана. Їхньою причиною став голосовий запис, що проклинав пророка Мухаммеда, і який, як підозрюють сунітські бойовики, був зроблений друзом.
У вівторок, 29 квітня, було вбито більше десятка людей, а в середу насильство перекинулося на переважно друзське місто Сахна на околиці Дамаска.
Падіння режиму Асада та нова влада у Сирії
У грудні минулого року повстанці ісламського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" захопили ключові міста країни і столицю Дамаск та змусили диктатора Башара Асада втекти за кордон. Новим президентом країни став лідер угруповання Ахмед аль-Шараа.
Відтоді ізраїльська армія почала регулярно обстрілювати авіабази та військові об'єкти Сирії, щоб розміщена на них зброя не потрапила до рук "ворожих сил" та інших угруповань на кшталт "Ісламської держави".
Тим часом Сполучені Штати скорочують кількість своїх військ у Сирії та закриють кілька військових баз.
Ізраїль висловив занепокоєння таким рішенням Вашингтона, оскільки це дозволить Туреччині посилити політичний вплив у регіоні.
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