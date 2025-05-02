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Израиль атаковал президентский дворец в Дамаске: в чем причина

Пятница 02 мая 2025 05:27
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Израиль атаковал президентский дворец в Дамаске: в чем причина Фото: Израиль силой пытается заставить Сирию уважать этническое меньшинство (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории дворца президента Сирии в Дамаске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и The Times of Israel.

Отмечается, что истребители ЦАХАЛа ударили по району дворца Хусейна аш-Шараа в Дамаске.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что Израиль нанес удар по цели вблизи президентского дворца в Дамаске.

"Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим переброски сил к югу от Дамаска или любой угрозы общине друзей", - говорится в заявлении.

Кто такие друзы и суть конфликта

Друзы - религиозное сообщество, которая является ответвлением ислама, и имеет последователей в Сирии, Ливане и Израиле.

Друзы исповедуют веру, которая является ответвлением ислама, и имеют последователей в Сирии, Ливане и Израиле.

Удары Израиля отражают глубокое недоверие страны к суннитским исламистам, которые свергли Башара Асада в декабре, что стало еще одним вызовом усилиям временного президента Ахмеда аль-Шараа установить контроль над расколотой страной.

После свержения Асада, в декабре Израиль захватил территорию на юго-западе страны, пообещав защищать друзей, лоббировал в Вашингтоне ослабление соседнего государства и взорвал значительную часть тяжелого вооружения сирийской армии в первые дни после его свержения.

Шараа, который был командиром "Аль-Каиды" до того, как отказался от связей с группировкой в 2016 году, неоднократно обещал управлять Сирией на основе инклюзивности. Однако случаи межконфессионального насилия, в частности убийство сотен алавитов в марте, усилили опасения среди групп меньшинств относительно доминирующих исламистов.

Насилие на религиозной почве на этой неделе началось во вторник со столкновений между друзскими и суннитскими боевиками в преимущественно друзском районе Джарамана. Их причиной стала голосовая запись, проклинающая пророка Мухаммеда, которая, как подозревают суннитские боевики, была сделана друзом.

Во вторник, 29 апреля, были убиты более десятка человек, а в среду насилие перекинулось на преимущественно друзский город Сахна на окраине Дамаска.

Падение режима Асада и новая власть в Сирии

В декабре прошлого года повстанцы исламской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" захватили ключевые города страны и столицу Дамаск, и заставили диктатора Башара Асада бежать за границу. Новым президентом страны стал лидер группировки Ахмед аль-Шараа.

С тех пор израильская армия начала регулярно обстреливать авиабазы и военные объекты Сирии, чтобы размещенное на них оружие не попало в руки "вражеских сил" и других группировок вроде "Исламского государства".

Тем временем Соединенные Штаты сокращают количество своих войск в Сирии и закроют несколько военных баз.

Израиль выразил обеспокоенность таким решением Вашингтона, поскольку это позволит Турции усилить политическое влияние в регионе.

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