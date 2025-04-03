Ізраїль атакував ракетами авіабази в Сирії: знищено стратегічні об'єкти
Ввечері 2 квітня ізраїльська армія вдарила по авіаційних базах у передмісті сирійської столиці Дамаск для усунення загроз цивільному населенню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю та видання The Times of Israel.
Ударів було завдано впродовж останніх годин. Військові атакували військові об'єкти, що залишилися на сирійських авіабазах "Хама" і "Тіас" (Т4), а також по інших об'єктах військової інфраструктури в районі Дамаска. Вони становили загрозу ізраїльському цивільному населенню.
За даними військових джерел, на зазначених авіабазах удари були спрямовані по злітно-посадкових смугах, складах палива і радарах.
За даними сирійських ЗМІ, також був уражений науково-дослідний центр Barzeh у передмісті Дамаска.
Удари по військових об'єктах у Сирії
Після усунення від влади у Сирії диктатора Башара Асада та приходу до влади лідера угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" Ахмеда аль-Шараа, ізраїльська армія регулярно обстрілює авіабази та військові об'єкти Сирії, щоб розміщена зброя не потрапила до рук "ворожих сил".
В ніч на 26 березня ізраїльські військові атакували об'єкти на сирійських авіабазах "Пальміра" і "Тіас" (Т4).
21 березня авіація Ізраїлю вдарила по об'єктах на сирійських "Тадмор" і "Тіас" (Т4).
Днями у Сирії було обрано новий уряд, що має трансформувати країну після десятиліть правління династії Асада.
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